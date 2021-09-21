Samsun'da yakalanan Iraklı DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.
Samsun'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince 15 Eylül'de İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu A.A.A.A. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlının, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.
Irak uyruklu şüpheli, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.
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