Samsun'da yakalanan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi adli kontrolle salıverildi
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Samsun'da yakalanan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi adli kontrolle salıverildi

Samsun'da yakalanan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi adli kontrolle salıverildi
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ zanlısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ zanlısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele, İstihbarat ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Iraklı A.Y.M'nin (21) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 24 Haziran'da İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu A.Y.M'yi (21) yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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