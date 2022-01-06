Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek - Haberler
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Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 Irak uyruklu zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 Irak uyruklu zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verilen şüpheliler, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce, 31 Aralık'ta düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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