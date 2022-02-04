Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi adliyede - Haberler
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Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi adliyede

AA, İlyas Gün - Güncel
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Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisi adliyede

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 1 Şubat'ta İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

AA / İlyas Gün - Güncel

Samsun, Terör, DEAŞ, Irak, Güncel, Haber

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