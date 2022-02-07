Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisinden 9'u sınır dışı edilecek - Haberler
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Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisinden 9'u sınır dışı edilecek

AA, Mustafa Çavuş - Güncel
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Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 12 DEAŞ şüphelisinden 9'u sınır dışı edilecek

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 Irak uyruklu şüpheliden 9'unun sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 Irak uyruklu şüpheliden 9'unun sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 12 şüpheliden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 9 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Samsun'da 1 Şubat'ta İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Samsun, Terör, DEAŞ, Irak, Güncel, Haber

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