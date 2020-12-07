Son dakika: Yakalanan Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisinden biri sınır dışı edildi
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Son dakika: Yakalanan Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisinden biri sınır dışı edildi

07.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:22

Son dakika haber... Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 11 şüpheliden biri sınır dışı edildi, diğerlerinin gözaltı süresi uzatıldı.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 11 şüpheliden biri sınır dışı edildi, diğerlerinin gözaltı süresi uzatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan birinin savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Gözaltı süreleri uzatılan 10 şüpheli ise tekrar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ekiplerce, 4 Aralık'ta İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

Son dakika: Yakalanan Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisinden biri sınır dışı edildi
Son dakika: Yakalanan Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisinden biri sınır dışı edildi
Son dakika: Yakalanan Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisinden biri sınır dışı edildi
Son dakika: Yakalanan Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisinden biri sınır dışı edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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