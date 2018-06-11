Samsun'da Yakalanan Firari Fetö Zanlısına Ev Hapsi
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Samsun'da yakalanan kadına, ev hapsi verildi.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Samsun'da yakalanan kadına, ev hapsi verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde yakalanan firari Fatma G.Ş'nin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı hakkında, çıkarıldığı mahkemece ev hapsine hükmedildi.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen zanlı 8 Mayıs'ta gözaltına alınmış, örgütte gazete dergi abonelikleri ve kurban bağışı adı altında para toplama işleriyle uğraştığı tespit edilmişti.