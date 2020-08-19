Samsun'da yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bir tırın dorsesinde yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

Samsun'da yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor
19.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:24

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bir tırın dorsesinde yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk Spor Salonu'na yerleştirilen göçmenlerin her türlü temel ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Dağlı, Afgan ve Pakistan uyruklu göçmen sayısının yeni yakalananlarla birlikte 167'ye yükseldiğini ifade ederek, "Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor. Sınır dışı işlemleri Göç İdaremiz tarafından yapılacak. Bu 167 kişiyi, neredeyse havasız kalacak şekilde bulduk. Bu manada iyi bir çalışma oldu." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gerekli önlemlerin alındığını da aktaran Vali Dağlı, "Pandemi kurallarıyla ilgili yapılması gereken hususların tamamı yapıldı. Sağlık personelimiz rutin kontrollerini yaptılar. Tabii insani bakımdan ne yapılması gerekiyorsa hepsini yaptık." diye konuştu.

Barınma ve yiyecek gibi temel ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin kimlik tespitinin sürdüğü öğrenildi.

Dün kentin girişindeki polis uygulama noktasında 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde düzensiz göçmenlerin olduğunu belirlemiş, göçmenlerin sıcak hava ve susuzluk nedeniyle brandaları yırttıkları görülmüştü.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Güncel
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu 3. Sayfa
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Musa Orhan hakkında tutuklama talebi Güncel
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Musa Orhan hakkında tutuklama talebi
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı
Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Türkiye'de 30 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti
Türkiye'de 30 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Ziya Selçuk Donald Trump Aleksandr Lukaşenko
Magazin Nihat Doğan Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı İbrahim Büyükak
Spor Ali Koç Erol Bulut Hikmet Karaman Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ateş Sabah Çocuk Karar
Şu an buradasınız: Samsun'da yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 14:24:27. #1.14#
title