Samsun'da yakalanan düzensiz göçmenler Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tırın dorsesinde 167 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tırın dorsesinde 167 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü Sedat B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün kentin girişindeki polis uygulama noktasında 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde düzensiz göçmenlerin olduğunu belirlemiş, göçmenlerin sıcak hava ve susuzluk nedeniyle brandaları yırttıkları görülmüştü. Düzensiz göçmenler Atatürk Spor Salonu'na götürülmüş, sürücü ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA