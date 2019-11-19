Samsun'da yakalanan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı
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Samsun'da yakalanan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

19.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:24
Samsun'da yakalanan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan B.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ilçesinde 4 gün önce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen B.Y. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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