Samsun'da yakalanan 2 Iraklı DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edilecek - Haberler
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Samsun'da yakalanan 2 Iraklı DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edilecek

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da yakalanan 2 Iraklı DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edilecek

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 Irak uyruklu zanlıdan 2'sinin daha sınır dışı edilmesine karar verildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 Irak uyruklu zanlıdan 2'sinin daha sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan Irak uyruklu 10 şüpheliden 2'sinin daha işlemleri tamamlandı.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verilen şüpheliler, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, 2 Kasım'da düzenledikleri operasyonla, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen 10 Irak uyruklu zanlıyı gözaltına almış, 8'i sınır dışı edilmişti.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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