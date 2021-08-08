Samsun'da yağmurdan göle dönen caddelerde suyun içine yatıp keyif yaptılar

- Samsun'da yağmurdan göle dönen caddelerde suyun içine yatıp keyif yaptılar Samsun'da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle döndürürken, gençler ve çocuklar suyunun içinde oyun oynayıp suya yatıp keyif yaptılar.

- Samsun'da yağmurdan göle dönen caddelerde suyun içine yatıp keyif yaptılar

SAMSUN - Samsun'da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle döndürürken, gençler ve çocuklar suyunun içinde oyun oynayıp suya yatıp keyif yaptılar.

Samsun'da etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde cadde ve sokakları sular alında bıraktı. Rögarlar taştı, araç sürücüleri cadde ve sokakların sular ile kaplanması üzerine zor anlar yaşadı. Bazı gençler ve çocuklar ise caddelerin üzerinde suyun içinde girip oyun oynayıp bazıları da denizdeymiş gibi suya yatıp keyif yaptı. Birbirlerinin üzerlerine de su atan gençler sokaktaki sel sularının keyfini çıkarmaya çalıştılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay