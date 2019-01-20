Samsun'da Yağma ve Patlayıcı Madde Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da nitelikli yağma ve patlayıcı madde bulundurma iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Canik ilçesinde bir ihbar üzerine düzenlediği operasyonda nitelikli yağma ve patlayıcı madde bulundurma iddiasıyla M.Ç, H.K, A.S. ve G.D'yi gözaltına aldı.

Operasyonda imzalanmış ve boş senet, başkasına ait kimlik, define arama amacıyla bulundurulduğu iddia edilen çok sayıda patlayıcı madde ve düzeneği bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA