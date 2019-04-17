Samsun'da Yabancılara 3 Ayda 196 Konut Satıldı

Samsun'da 2019 yılı Ocak-Mart döneminde yabancılara 196 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Mart ayı Konut Satışı İstatistiklerinden "Samsun Konut Satışı" konusunda bilgilendirme yaptı.

Mart ayında bin 903 konut satıldı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Mart ayı itibariyle Samsun'da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azaldı ve bir önceki aya göre yüzde 23,7 oranında artarak bin 903 adet oldu. Samsun, bu rakam ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,8'lik pay alarak 16'ncı sırada yer aldı.

Mart ayında ipotekli konut sayısı 410 adet oldu

2019 yılı Mart ayında Samsun'da satılan konutların yüzde 21,5'i ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 32'nci sırada yer aldı. Samsun'da 2019 yılı Mart ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 31,7 oranında azaldı.

Mart ayında diğer satış türleri sonucunda bin 493 konut el değiştirdi

Samsun'da 2019 yılı Mart ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayma göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 9,5 oranında arttı. Aynı dönemde Samsun toplam konut satışları içindeki diğer konut payı (yüzde 78,5) sıralamasına göre 50'nci şırada yer aldı.

Samsun'da toplam konut satışları içerisindeki ilk satışların payı yüzde 51,8 iken, ikinci el satışların payı ise yüzde 48,2 olarak gerçekleşti. Samsun'da 2019 Ocak-Mart döneminde yabancılara 196 konut satışı yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA