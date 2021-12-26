Samsun'da yabancı uyruklu PKK şüphelisi sınır dışı edildi - Haberler
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Samsun'da yabancı uyruklu PKK şüphelisi sınır dışı edildi

Samsun'da yabancı uyruklu PKK şüphelisi sınır dışı edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da yabancı uyruklu terör örgütü PKK şüphelisi mahkemece serbest bırakılınca sınır dışı edildi.

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SAMSUN (İHA) - Samsun'da yabancı uyruklu terör örgütü PKK şüphelisi mahkemece serbest bırakılınca sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yaptıkları çalışmada yabancı uyruklu örgüt mensubu bir kişinin Samsun'daki adresini tespit eti. TEM polis, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Canik ilçesindeki adrese Çarşamba sabahı saat 07.00'de operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanması tamamlanan M.A. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.'yı sınır dışı etti.

(Muhammer Ay/İHA)

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