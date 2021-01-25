Samsun'da yabancı uyruklu 14 DEAŞ şüphelisinin gözaltı süresi uzatıldı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 14 zanlının gözaltı süresi uzatıldı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 14 zanlının gözaltı süresi uzatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan Suriye ve Irak uyruklu 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.
İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen 13 adrese 22 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen Suriye uyruklu 4 ve Irak uyruklu 10 şüpheli yakalanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek