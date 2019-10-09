Samsun'da yabancı öğrenciler fidan dikip robotik kodlama öğrendi

09.10.2019 16:28

Avrupa Birliği projesi kapsamında, Samsun'a gelen yabancı öğrenciler, fidan dikip geleneksel ebru sanatı yaptı, robotik kodlama öğrendi.

Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi kapsamında, Türkiye'nin ortaklığında Samsun Namık Kemal Anadolu Lisesine İngiltere, İrlanda, Portekiz ve Polonya'dan gelen 20 öğrenci, 4 gün boyunca robotik kodlama öğrenerek bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirdi.

Okul Müdürü Cengiz Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 ülkeden 4 ortaokulun "Bilimsel Teknoloji ve Kodlama Eğitimleri" adlı Avrupa Birliği projesi hazırladığını söyledi.

Çetinkaya, her ülkenin proje kapsamında bir alan seçtiğini, Türkiye'nin ise robotik kodlama alanında görev aldığını belirtti.

Öğretmen ve öğrenciler arasında kültür alışverişi yaşandığını ifade eden Çetinkaya, "Öğrenci ve öğretmenlerle geleneksel ebru sanatı, folklor etkinliği, kent turu, planetaryum gezisi ve fidan dikimi gibi sosyal etkinlikler de düzenlendi. Amacımız yabancı öğrencilerimiz ile öğrencilerimizin pratiğini artırarak dil seviyelerini arttırmak. Zor bir alan olmasına rağmen robotik kodlamayı seçerek ülkemizin genç nüfusunun sinerjisini ve yapacaklarını da göstermek istedik. Ayrıca Samsun'u tanıtarak turizme katkı sağlamak istedik." diye konuştu.

Proje koordinatörü öğretmen Fatma Bozdağ Al, projenin başarılı bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, "Proje ile eğitim alanında teknolojik yenilikler ve robotik kodlama kapsamında bilgi ve becerilerin karşılıklı geliştirilmesini amaçladık. Bunun yanı sıra yapılan etkinliklerle kentin ve kültürün tanıtılmasına katkı sağlandı." ifadelerini kullandı.

İngiltere'den gelen Angelina Owlosa da Samsun'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Owlosa, "Kodlama dersi konusunda kendimizi geliştirdik. Fikirlerimizi ortaya sunduk. Ayrıca Türkiye'yi çok sevdim, tatil yapmak için tekrar gelmeyi istiyorum." dedi.

Kaynak: AA