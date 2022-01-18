Samsun'da yabancı kuru yük gemisinde cinayet şüphesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da yabancı kuru yük gemisinde cinayet şüphesi

Samsun'da yabancı kuru yük gemisinde cinayet şüphesi
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da limanda demirli Maranta isimli Cook Adaları bandıralı kuru yük gemisinde intihar ettiği belirtilen gemi personelinin ölümü şüpheli bulundu.

SAMSUN (AA) - Samsun'da limanda demirli Maranta isimli Cook Adaları bandıralı kuru yük gemisinde intihar ettiği belirtilen gemi personelinin ölümü şüpheli bulundu.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi ekipleri, dün Ukrayna'dan buğday yüklü olarak Samsun Limanı'na gelen kuru yük gemisinde intihar ihbarı üzerine müdahalede bulundu.

Sağlık ekiplerince, kamarasında iple asılı haldeki Ukrayna uyruklu gemi personeli Solovyov Sergiy'in (34) hayatını kaybettiği belirlendi.

Sergiy'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, maktulün otopsisinde cinayet şüphesine rastlanması üzerine mürettebata gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda, gemi mürettebatından Ukrayna uyruklu S.I. (46), G.P. (42), A.A. (50), S.A. (27), S.D. (20), T.S. (69), B.D. (23), B.B. (50) ile B.V. (48) gözaltına alındı.

Şüphelilerden K.Y. (21), B.S. (56), S.O (40) ve K.A'nın (52) yakalanması için çalışma sürüyor.

Kar Türkiye'yi fena sardı! İllerimizden peş peşe tatil haberleri geliyor

Kar Türkiye'yi fena sardı! İllerimizden peş peşe tatil haberleri geliyor

 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Cinayet, İntihar, Samsun, Gemi, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title