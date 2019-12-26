Samsun'da "Yabancı Kalma Projesi"nin kapanışı gerçekleştirildi

26.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:58

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) saha sorumlusu İsmet Yasak, "Türkiye, mülteci ve sığınmacıların ihtiyaçlarına cevap verme geleneğiyle ön plana çıktı." dedi.

Yasak, Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve BMMYK tarafından finanse edilen, mülteci öğrenciler ile ailelerinin sosyalleşmelerini amaçlayan "Yabancı Kalma Projesi"nin kapanışı amacıyla bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, dünya genelinde 71 milyon insanın yerinden edildiğini, bunun 30 milyonunun ise sığınmacı ve mülteci olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yaklaşık 8 yıldır çatışma ve zulümden kaçan yaklaşık 3 milyon 700 bin Suriyelinin yanı sıra 300 binin üzerinde Irak, Afganistan, Somali, İran ve diğer ülkelerden mülteciye ev sahipliği yaptığını ifade eden Yasak, Suriyelilerden 62 bininin kamplarda, kalanının ise kentlerde yaşadığını belirtti.

Yasak, "Türkiye, mülteci ve sığınmacıların ihtiyaçlarına cevap verme geleneğiyle ön plana çıktı. Geçici koruma yönetmeliğiyle sağlam ve kapsamlı bir çerçeve benimsedi. Yasa ve yönetmelikle mülteci ve sığınmacıların temel hizmetlere erişimi ve kendi ayakları üzerinde durmalarına katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Devletin sağladığı hizmetlere ek olarak vatandaşların kendi inisiyatifiyle yaptıklarının da görülmesi gerektiğine işaret eden Yasak, şunları kaydetti:

"Bu imkanlardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve vatandaşlarına teşekkür etmek istiyorum. BM, iki toplumun daha uyumlu bir arada yaşamasını teşvik etmek amacıyla sosyal uyumun ne kadar önemli olduğunun farkındadır. Ülkede çeşitli kurumlarla yaptığımız bu faaliyetler, bugün bu projeyle gündeme gelmiştir. Proje, gerek sosyal uyumu destekleme gerekse mülteci çocukların eğitime erişimi ve akranlarıyla barış içinde bir arada yaşamalarını teşvik etmek için önem arz etmektedir."

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı da Türk milletinin yardıma muhtaç insanlara kucak açma gibi bir geleneği bulunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milyonlarca insanı kendi vatandaşı gibi ağırlamaya devam ediyor. Gerek sayısal gerek bütçe olarak, dünyanın hiçbir ülkesi, bizden çok daha gelişmiş ülkeler de dahil, bu kadar sayıda mülteciyi barındırmıyor, bu kadar büyük meblağda harcama yapmıyor." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise proje ile insanlık ödevleri ve sorumluluklara dikkat çekildiğini söyledi.

Yüzyılın en büyük göç dalgasından, en çok çocukların etkilendiğini vurgulayan Esen, "Cenabıhak bir ayette, çocukların hangi günahlarından dolayı öldürüldüğünü sorar. Bu çocuklar hangi günahlarından dolayı göçe maruz kaldı? Ülke olarak insanlık tarihine insanlık örneği olarak geçecek bir çalışmanın sorumluluğu altındayız." dedi.

Konuşmaların ardından, projeye katılan yerli ve yabancı öğrenciler şarkılar söyledi.

Kaynak: AA