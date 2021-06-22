Samsun'da "vosvos şenliği" düzenlendi
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Samsun'da "vosvos şenliği" düzenlendi

Samsun'da 'vosvos şenliği' düzenlendi
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun'da Canik Belediyesince "Dünya Vosvos Günü" etkinlikleri kapsamında "vosvos şenliği" düzenlendi.

Samsun'da Canik Belediyesince "Dünya Vosvos Günü" etkinlikleri kapsamında "vosvos şenliği" düzenlendi.

Samsun ve Çorum başta olmak üzere farklı illerden araçlarıyla gelen 20'e yakın "vosvos" tutkunu ay-yıldızlı belediye hizmet binası önünde buluştu.

Çocuklara oyuncak "vosvos"ların dağıtıldığı etkinlik sonrasında katılımcılar vosvos araçlarıyla şehir turu attı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, basın mensuplarına, salgın yasaklarının yavaş yavaş kalktığı dönemde çocukların sosyalleşmesi için böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktardı.

Vosvos araçların çocukları da yetişkinleri de gördüğünde tebessüm ettiren otomobiller olduğuna işaret eden Sandıkçı, "Bu araçların bir çoğu yarı antika sınıfındadır. Pandemi yasaklarının sonuna doğru geldiğimiz bu dönemde çocuklarımızı ve yetişkinlerimizi neşelendirmek istedik. Bu araçlar trafikte hangi yaş gurubu olursa olsun gördüğümüzde hepimizin ilgisini çekmiştir. Çocukların bu araçları yakından görüp içine binmesi ve o mutluluğu yaşamasını sağladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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