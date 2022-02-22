Samsun'da virajı alamayan kamyonetteki camlar yola düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da virajı alamayan kamyonetteki camlar yola düştü

AA, Recep Bilek - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da virajı alamayan kamyonetteki camlar yola düştü

Samsun'un Canik ilçesinde virajı alamayan kamyonetteki camlar yola düştü.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde virajı alamayan kamyonetteki camlar yola düştü.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir cam firmasına ait kamyonet, kavşakta virajı alamayınca kontrolden çıktı.

Yolun sağında durabilen kamyonetteki camların bir bölümü düşerek yola saçıldı.

Kamyonetteki sağlam camlar başka bir araca taşındı, kırılan camlar ise belediye ekiplerince temizlendi.

Samsun'da virajı alamayan kamyonetteki camlar yola düştü

Samsun'da virajı alamayan kamyonetteki camlar yola düştü

Samsun'da virajı alamayan kamyonetteki camlar yola düştü

AA / Recep Bilek - Güncel

Gaziosmanpaşa, Kamyonet, Samsun, Canik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title