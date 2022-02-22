Samsun'da virajı alamayan kamyonetteki camlar yola düştü
AA, Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un Canik ilçesinde virajı alamayan kamyonetteki camlar yola düştü.
GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde virajı alamayan kamyonetteki camlar yola düştü.
Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir cam firmasına ait kamyonet, kavşakta virajı alamayınca kontrolden çıktı.
Yolun sağında durabilen kamyonetteki camların bir bölümü düşerek yola saçıldı.
Kamyonetteki sağlam camlar başka bir araca taşındı, kırılan camlar ise belediye ekiplerince temizlendi.