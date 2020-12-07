Vinç 2 otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vinç 2 otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

07.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:32

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde freni boşaldığı ileri sürülen vincin iki otomobile çarpması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde freni boşaldığı ileri sürülen vincin iki otomobile çarpması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ç'nin kullandığı 55 K 508 plakalı vinç, ilçe merkezine seyir halindeyken Fatih Caddesi Çetirlipınar mevkisinde kontrolden çıktı. Frenleri boşaldığı iddia edilen vinç hızlanarak karşı yönden gelen Serkan Çay yönetimindeki 55 PF 472 plakalı otomobil ve Z.G. yönetimindeki 57 AY 367 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan vinç devrildi.

Kazada otomobil sürücülerinden Serkan Çay ile annesi Fatma Çay olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Z.G. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Vinç sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı.

Vinç 2 otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Vinç 2 otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Vinç 2 otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Vinç 2 otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

İlgili Haberler

Anadolu Otoyolu'nda otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Cem Yılmaz Haluk Bilginer Diego Armando Maradona
Spor Sörloth Okan Buruk Ersun Yanal Burak Yılmaz Mbaye Diagne
Tüm Haberler Kız Çocuk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vinç 2 otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 23:32:42. #1.14#
title