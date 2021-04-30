Samsun'da villada kumar oynayan 20 kişiye para cezası kesildi
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Samsun'da villada kumar oynayan 20 kişiye para cezası kesildi

Samsun'da villada kumar oynayan 20 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde villada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 20 kişiye 89 bin 720 lira ceza uygulandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde villada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 20 kişiye 89 bin 720 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yenimahalle Mahallesi 3192. Sokak'taki villada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Villaya operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda oyun taşı, oyun kartı ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Kumar oynadıkları ve Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapılan 20 kişiye 89 bin 720 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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