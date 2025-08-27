Samsun'da Villa ve Yat Kiralama Dolandırıcılığı Çetesi Çökertildi

Samsun'da Villa ve Yat Kiralama Dolandırıcılığı Çetesi Çökertildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun polisi, tatilcileri villa ve yat kiralama vaadiyle dolandıran çeteyi çökertti. 3 kişi gözaltına alınırken, 200'den fazla kişinin dolandırıldığı ve yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Samsun polisi, villa ve yat kiralama vaadiyle tatilcileri dolandıran çeteyi çökertti, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen çalışma sonucu tatil döneminde vatandaşların konaklama taleplerini fırsat bilen organize bir dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden villa, bungalov ve yat kiralama ilanları yayınladıkları, bu ilanları gören vatandaşlarla irtibat kurup güven sağladıktan sonra gecelik ücret, kaparo, depozito ve sigorta adı altında para aldıkları belirlendi.

Polis incelemelerinde, 200'den fazla kişinin bu yöntemle mağdur edildiği, yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç sağlandığı, şüphelilerin banka hesap hareketlerinin ise 55 milyon TL'ye ulaştığı tespit edildi.

Samsun polisi tarafından Muğla'da düzenlenen operasyonla D.E.A. (29), O.Ç. (31) ve Z.H. (23) yakalanarak Samsun'a getirildi. Çete üyelerinden M.Y.'nin (35) ise Zonguldak Cezaevi'nde olduğu belirlendi. Zonguldak ve Muğla'da şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 61 adet sentetik ecza, 12 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: 'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

"Bilmeden kullandım" devri bitiyor! 1 Ekim'den sonra bunu yapan yandı
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Türkiye'nin gelecek vaad eden siyasetçileri! İlk sırada MHP'li isim var

MHP'nin birinci çıktığı anket
ATM'lerde bulunan sarı tuşun ne işe yaradığı ortaya çıktı

ATM'lerde bulunan sarı tuşun gizemi çözüldü! Bakın ne işe yarıyormuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve 11 yaşındaki oğlunun katili yakalandı! 'Neden öldürdün' sorusuna pişkin savunma

Baba-oğlun katilinden "Neden öldürdün" sorusuna pişkin yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.