Samsun'da Vergi Müfettişine Fetö'den Adli Kontrol

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan vergi müfettişi, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında vergi müfettişi olarak görev yaptığı öğrenilen E.D.(33), Çanakkale Ezine Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanan E.D., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

E.D., Ezine Adliyesine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak mahkemeye ifade verdi. Şüpheli, mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN