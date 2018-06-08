Samsun'da Vergi Müfettişi Fetö'den Gözaltına Alındı

Samsun'da vergi müfettişi, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında vergi müfettişi olarak görev yaptığı öğrenilen E.D.(33), Çanakkale Ezine Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanan E.D., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. E.D.'nin Ezine Adliyesine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak ifadesinin alınacağı öğrenildi. - SAMSUN