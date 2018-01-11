Samsun'da Velilere "Akran Zorbalığı" Semineri

Samsun'da Maarif Hareketi Projesi kapsamında Sakarya İlköğretim Okulunda yapılan seminerde öğrenci velilerine "akran zorbalığı" anlatıldı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Liv Hospital Samsun Hastaneleri iş birliğinde, Maarif Hareketi Projesi kapsamında öğrenci velilerine seminer verildi. Sakarya İlköğretim Okulunda düzenlenen seminerde, Liv Hospital Samsun Hastanesi'nden Psikolog Enise Özinç, "Aile Akademisi" adı altında gerçekleştirdiği sunumda akran zorbalığı hakkında velileri bilgilendirdi. Öziç, "Çocuklarımız okulda, sokakta, arkadaş ortamlarında, internet üzerinden zorbalığa maruz kalıyor. Okulda çevrelerinde arkadaşları tarafından yaşadıkları alaylar, dalga geçmeler; internet üzerinden maruz kaldıkları hakaretler ve daha birçok şekilde yaşadıkları akran zorbalıkları büyük travmalara yol açabilmekte. Önemli olan bizlerin dikkatli ve ilgili olmaları. Okuldan gelen çocuğunuza günün nasıl geçti, bugün neler yaptın demeyi ihmal etmeyin. Çocuğunuzda olabilecek değişiklikler hususunda dikkatli ve takipte olun, görmezden gelmeyin. Çocuklarımıza karşı ilgili olursak gelebilecek zararlara karşı önlem de almış oluruz" dedi.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Keskin ise, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Geleceğimizin aydınlık olması için doğru yetiştirilmeli ve eğitilmeliler. Çocuklarımızla gerçek anlamda ilgilenmeliyiz. Onların problemsiz bir gelecek ve kişiliğe sahip olması ailelerin elinde. Şu anda çocuklarla ilgili birçok sorunla karşılaşıyoruz, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sorunları çözmede en büyük yardımcılarımız sizler velilersiniz; bu yüzden size verilecek eğitim ve seminerleri de çok önemsiyoruz. Liv Hospital Samsun'la birlikte başlattığımız 'Aile Akademisi' Sosyal Sorumluluk Projesi bizim için çok kıymetli bir projedir. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu projeyle Samsun'un tüm okullarını gezeceğiz ve ailelerimize ulaşacağız" diye konuştu. - SAMSUN