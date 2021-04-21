Samsun'da vektör ile mücadele
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Samsun'da vektör ile mücadele

Samsun'da vektör ile mücadele
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte başlayan birçoğunu kan emici haşeratların oluşturduğu vektör sorununu, doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar ile bilimsel programlar doğrultusunda çözüme kavuşturmak için çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire...

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte başlayan birçoğunu kan emici haşeratların oluşturduğu vektör sorununu, doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar ile bilimsel programlar doğrultusunda çözüme kavuşturmak için çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı araç filosuna kattığı 15 yeni araç ve 15 ilaçlama cihazı ile çalışmaları titizlikle sürdürüyor.

Vektörlerle mücadele konusunda doğal hayat ve biyolojik dengeyi göz ardı etmeden hareket eden Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri yaklaşık 17 bin sivrisinek üreme alanında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar ile bilimsel programlar doğrultusunda uygulamalar yapıyor. Sivrisinek, karasinek, kemirgen gibi kentsel zararlılara karşı sürdürdüğü mücadele çalışmalarını hızlandıran ekipler yaz mevsiminde daha etkin bir çalışma için tüm hazırlıklarını da tamamladı.

Ekipler, gölet, havuz, rögar ve PTT kapakları, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, fosseptikler, menfezler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar, çöp konteynerleri gibi yerlerde periyodik aralıklarla 12 ay boyunca devam edilen mücadele çalışmalarıyla sorunu kaynağında ve başlamadan çözüyor. - SAMSUN

Samsun'da vektör ile mücadele
Samsun'da vektör ile mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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