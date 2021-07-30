Samsun'da vatandaşların ormanlık alanlara girişi 30 Eylül'e kadar yasaklandı
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Samsun'da vatandaşların ormanlık alanlara girişi 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Samsun'da vatandaşların ormanlık alanlara girişi 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun'da 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara vatandaşların girişinin yasaklandığı bildirildi.

Samsun'da 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara vatandaşların girişinin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Bu kapsamda 1 Ağustos-30 Eylül tarihlerinde Samsun sınırları içinde yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak, ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermek, motorlu taşıt kullanmak, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı.

Ayrıca piknik ve mesire alanlarında 31 Ekim'e kadar saat 19.00'dan sonra ateşli piknik yapılmasına da müsaade edilmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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