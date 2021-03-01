Samsun'da vatandaşlara aile içi sorunlar ve teknoloji bağımlılığı konularında destek veriliyor

Samsun'da bir süredir hizmet veren Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM), aile içi sorunların yanı sıra teknoloji bağımlılığı, iletişim bozukluğu, kaygı ve korku gibi konularda vatandaşlara destek sağlıyor.

Samsun'da bir süredir hizmet veren Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM), aile içi sorunların yanı sıra teknoloji bağımlılığı, iletişim bozukluğu, kaygı ve korku gibi konularda vatandaşlara destek sağlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, özellikle salgın sürecinde aile içi sorunların çözümüne büyük katkı sağladığı belirtilen merkeze ilginin arttığı vurgulandı.

Toplumun yaşam koşullarını değiştiren Kovid-19 salgınının, öğrenciler, ebeveynler ve yaşlıların psikolojilerini olumsuz etkilediği değerlendirilen açıklamada, "Salgın sürecinin uzamasıyla birlikte bazı ailelerde bozulan iletişim zamanla büyük sorun haline geliyor. Öğrencilerde de dijital ve sosyal medya bağımlılığı artarken, evli çiftlerde boşanmaya varan anlaşmazlıklar görülebiliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SADEM Görevlisi Uzman Psikolog Emrah Talay, salgın sürecinde, çocukların ve gençlerin dijital bağımlılığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarda cep telefonu, dijital ve sosyal medya bağımlılığı, dikkat dağınıklığı, sınav korkusu gibi birtakım duygusal ve davranışsal sorunlar gözlenebilir. Evlilik ve dostluk ilişkilerinde ebeveynler arasında strese veya yoğun çalışma koşullarına bağlı nedenlerle iletişim bozukluğu, aile içi sorumluluk, çatışmalar, tartışma ve kavgalar gibi sorunlar hatta boşanma süreçleri yaşanabilir. Yaşlılarımızda ise hastalık kaygısı, güvensizlik, korku, kaygı, yalnızlaşma, içe kapanma, değersizlik hissi görülebilir. SADEM olarak bizler de bu sorunları yaşayan bireylerle görüşerek, onları rahatlatmaya ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaya çalışıyor, aile ve evlilik danışmanlığı hizmeti veriyoruz."

Açıklamada, psikolog, sosyolog ve aile danışmanlarının görev yaptığı SADEM'de, 2020 yılında başvuru yapan 230 kişiye bireysel yüz yüze danışmanlık hizmeti sunulduğu, toplamda 600 seanslık danışmanlık neticesinde müracaat sahiplerinin kurumdan sorunlarını çözerek ayrıldığı aktarıldı.

Merkezde, 2021 yılının 1,5 aylık döneminde 80 yetişkin ve öğrenci ile 200 seans görüşme yapıldığı, salgınla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının neden olduğu her türlü kaygı, korku ve stresin en aza indirilmesinde önemli rol oynayan kurumun, hizmetlerini başarıyla sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü