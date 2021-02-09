Samsun'da vatandaşlar şubatta güneşli ve sıcak havanın tadını çıkarıyor
09.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:26
Samsun'da vatandaşlar, şubat ayı olmasına rağmen güneşli ve sıcak havanın keyfini çıkartıyor.
Samsun'da vatandaşlar, şubat ayı olmasına rağmen güneşli ve sıcak havanın keyfini çıkartıyor.
Hava sıcaklığının 22 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar, Atakum sahilinde güneşli havada vakit geçirdi.
Şubat ayında güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri bisiklet sürdü, kumsalda sosyal mesafeye uyarak dinlendi. Çocuklar da parklarda oyun oynadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş