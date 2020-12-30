Samsun'da vatandaşlar sahilde güneşli havanın tadını çıkardı
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Samsun'da vatandaşlar sahilde güneşli havanın tadını çıkardı

30.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:04
Samsun'da vatandaşlar sahilde güneşli havanın tadını çıkardı

Samsun'da aralık ayında güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde vakit geçirdi.

Samsun'da aralık ayında güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar Atakum sahilinde güneşli havanın tadını çıkardı.

Yürüyüş yapan, bisiklet süren vatandaşlar, kumsalda sosyal mesafeye uyarak dinlendi.

Vatandaşların maske kuralına da uydukları görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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