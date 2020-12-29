Samsun'da vatandaşlar Kovid-19'a karşı belediye hizmet araçları ve konteynerlere yazılan sloganla uyarılıyor
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Samsun'da vatandaşlar Kovid-19'a karşı belediye hizmet araçları ve konteynerlere yazılan sloganla uyarılıyor

29.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:07
Samsun'da vatandaşlar Kovid-19'a karşı belediye hizmet araçları ve konteynerlere yazılan sloganla uyarılıyor

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı İlkadım Belediyesi, belediye hizmet araçlarına yazdırdığı sloganla vatandaşları salgına karşı uyarıyor.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı İlkadım Belediyesi, belediye hizmet araçlarına yazdırdığı sloganla vatandaşları salgına karşı uyarıyor.

İlkadım Belediyesi, bulaşı riskini azaltmak ve temizliğin önemine dikkati çekmek için tüm hizmet araçları ve kent içindeki konteynerleri, "Koronavirüsle mücadele temizlikle başlar" sloganıyla donattı.

Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gazetecilere, son dönemde Samsun'da Kovid-19 vakalarının azalmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Vaka sayılarının daha da azalmasını sağlamak istediklerini dile getiren Demirtaş, "Ülkemizde virüsle mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Samsun'da vaka sayılarımız artmıştı ama şu an düşüş eğilimine geçti. Bunun için tedbirleri elden bırakmayacağız. Bir taraftan da Sayın Sağlık Bakanımızın dile getirdiği sosyal mesafe, hijyen ve maskeye dikkati çekmek için tüm araçlarımızı, 'Koronavirüsle mücadele temizlikle başlar' sloganıyla giydirdik." dedi.

Vatandaşın Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmamasını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bir farkındalık başlattık. Vatandaşın bu konuya dikkatini çekelim istedik. İnşallah bu virüs belasından hep birlikte el ele vererek çıkacağımızı ümit ediyorum. Kentin birçok noktasında bulunan konteynerleri ve hizmet araçlarımızı görerek, tedbirleri bırakmayacak ve temizliğe daha çok dikkat edecekler. Aşılama çalışmaları başladıktan sonra yavaş yavaş bu virüsten ülkemiz kurtulur, diye umut ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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