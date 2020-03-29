Samsun'da vatandaşlar çağrıya uydu meydanlar ve sokaklar boş kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da vatandaşlar çağrıya uydu meydanlar ve sokaklar boş kaldı - Haber
Samsun

Samsun'da vatandaşlar çağrıya uydu meydanlar ve sokaklar boş kaldı

Samsun'da vatandaşlar çağrıya uydu meydanlar ve sokaklar boş kaldı Samsun hafta sonunu evde geçirdi -Samsun'da vatandaşlar çağrıya uydu boş sokaklar havadan görüntülendi Samsun'da vatandaşların evde kal çağrılarına uyması ile sokaklar boş kaldı.

29.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:58
Samsun'da vatandaşlar çağrıya uydu meydanlar ve sokaklar boş kaldı

Samsun'da vatandaşlar çağrıya uydu meydanlar ve sokaklar boş kaldı

Samsun hafta sonunu evde geçirdi

-Samsun'da vatandaşlar çağrıya uydu boş sokaklar havadan görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da vatandaşların evde kal çağrılarına uyması ile sokaklar boş kaldı.

Samsun'da vatandaşlar hafta sonunu evde geçirdi. Korona virüsü salgını önlemleri kapsamında yapılan evde kal çağrılarına uyan vatandaşlar dışarı çıkmadı. Boş kalan sokaklar Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Havadan çekilen görüntülerde normal bir hafta sonunda tıklım tıklım olması gereken şehir merkezinin boş kaldığı görüldü. Çekilen görüntülerde Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi, İlkadım Sahili, Mecidiye Çarşısı ve Gaziler Meydanı Sokağı yer aldı.

Samsun'da vatandaşlar çağrıya uydu meydanlar ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Samsun'da vatandaşlar çağrıya uydu meydanlar ve sokaklar boş kaldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haber
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
5 ilimizde 9 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haber
5 ilimizde 9 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haber
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi Haber
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi Haber
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti Haber
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti
Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne...
Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı
Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye...
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdulhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Murat Boz Ebru Polat Acun Ilıcalı
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Wuhan Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Samsun'da vatandaşlar çağrıya uydu meydanlar ve sokaklar boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 18:46:30. #1.14#
title