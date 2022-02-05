Samsun'da vatandaşlar Atatürk Anıtı'ndaki nöbetini sürdürüyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da 2 zanlının Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalışmalarına tepki amacıyla vatandaşlar, anıt önünde bekleyişlerine devam ediyor.

Atatürk Parkı'nda yer alan anıt önü ve çevresinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çevre illerden gelen vatandaşların bekleyişi sürüyor.

CHP Gençlik Kolları üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk Onur Anıtı'na kadar yürüyerek Atatürk posteri açtı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Özgür Kahraman, anıt önünde yaptığı açıklamada, CHP gençlik örgütleri olarak Samsun halkının onurlu duruşu, iradesiyle dayanışmaya geldiklerini söyledi.

Kahraman, "Samsun halkının yurtseverliğine, Atatürk'e olan sevgisine sevgi katmaya geldik. Bu tür anıtlara daha önce de saldırılar oldu. Yakılmak, yıkılmak istendi ama bu milletin gönlünden Mustafa Kemal Atatürk sevgisini koparmayı başaramadılar. Bu milleti Atatürk'ün yolundan alıkoymayı başaramadılar." diye konuştu.

Samsun'da 3 Şubat'ta Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan B.F. ile C.F, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.