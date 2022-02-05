Samsun'da vatandaşlar Atatürk Anıtı'ndaki nöbetini sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da vatandaşlar Atatürk Anıtı'ndaki nöbetini sürdürüyor

AA, İlyas Gün - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da vatandaşlar Atatürk Anıtı'ndaki nöbetini sürdürüyor

Samsun'da 2 zanlının Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalışmalarına tepki amacıyla vatandaşlar, anıt önünde bekleyişlerine devam ediyor.

SAMSUN (AA) - Samsun'da 2 zanlının Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalışmalarına tepki amacıyla vatandaşlar, anıt önünde bekleyişlerine devam ediyor.

Atatürk Parkı'nda yer alan anıt önü ve çevresinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çevre illerden gelen vatandaşların bekleyişi sürüyor.

CHP Gençlik Kolları üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk Onur Anıtı'na kadar yürüyerek Atatürk posteri açtı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Özgür Kahraman, anıt önünde yaptığı açıklamada, CHP gençlik örgütleri olarak Samsun halkının onurlu duruşu, iradesiyle dayanışmaya geldiklerini söyledi.

Kahraman, "Samsun halkının yurtseverliğine, Atatürk'e olan sevgisine sevgi katmaya geldik. Bu tür anıtlara daha önce de saldırılar oldu. Yakılmak, yıkılmak istendi ama bu milletin gönlünden Mustafa Kemal Atatürk sevgisini koparmayı başaramadılar. Bu milleti Atatürk'ün yolundan alıkoymayı başaramadılar." diye konuştu.

Samsun'da 3 Şubat'ta Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan B.F. ile C.F, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA / İlyas Gün - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Samsun, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title