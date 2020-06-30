Samsun'da valilikten önemli genelge
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Samsun'da valilikten önemli genelge

Samsun Valiliği tarafından kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması, vatandaş memnuniyetini esas alan anlayışın kamu kurum ve kuruluşlarında hakim olması ve kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi amacıyla önemli bir genelge yayınlandı.

Samsun'da valilikten önemli genelge
30.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:39

Samsun Valiliği tarafından kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması, vatandaş memnuniyetini esas alan anlayışın kamu kurum ve kuruluşlarında hakim olması ve kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi amacıyla önemli bir genelge yayınlandı.

Protokol üyelerine trafikte geçiş üstünlüğü sağlanmayacak

Yayınlanan genelge kapsamında alınan kararlara göre, protokol üyelerine trafikte geçiş üstünlüğü sağlanmayacak ve geçiş sırasında kavşaklarda trafik durdurulmayacak, trafik düzeni için uygulanan kurallar herkes için geçerli olacak.

01 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe giren "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar" ile "Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleri ile Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara" titizlikle uyulacak ve belirtilen araçların dışında hiçbir şekilde ışıklı uyarı (çakar lamba) kullanımına izin verilmeyecek.

Kurumların yürütmüş olduğu hizmet, yatırım ve projelerin kurum amirleri tarafından titizlikle takibi yapılacak, hizmetler, yatırım ve projelerle ilgili kaydedilen ilerlemeler ve halk nezdinde karşılığı bulunan gelişmeler Valiliğin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 15 günde bir (her ayın 15 ile 30. günleri) bilgi notu şeklinde bildirilecek.

Etkinliklere gecikmeksizin belirlenen saatte katılım sağlanmasına hassasiyet gösterilecek

Arka koltukta emniyet kemeri kullanımının kaza anında ölüm ve yaralanmaların üçte ikisini önlediği gerçeği de göz önünde bulundurularak, tüm kamu araçlarında emniyet kemeri takılması usul haline getirilecek. Valilik veya kurumlar tarafından düzenlenecek toplantı, konferans, tören ve benzeri etkinliklere gecikmeksizin belirlenen saatte katılım sağlanmasına hassasiyet gösterilecek. Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması için kurum amirleri tarafından gerekli tedbirler alınacak.

Düzenlenecek toplantı ve etkinliklerde korona virüsüyle mücadelede kontrollü sosyal hayatın getirmiş olduğu temizlik, maske ve mesafe kurallarına kurum amirleri başta olmak üzere tüm personel tarafından riayet edilerek halk nezdinde örnek olunacak. Korona virüsü salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Cumhurbaşkanının talimatları, Sağlık Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile bakanlıkların genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulunda alınan kararlar, kurumlarca hassasiyetle takip edilerek uygulanacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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