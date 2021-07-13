Samsun'da vaka düşüşü sürüyor
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Samsun'da vaka düşüşü sürüyor

Samsun'da vaka düşüşü sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından paylaşılan vaka haritasına göre Samsun, 100 bin kişide 23,97 ile en az vaka oranına sahip 25. il oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından paylaşılan vaka haritasına göre Samsun, 100 bin kişide 23,97 ile en az vaka oranına sahip 25. il oldu. Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Lütfen, aşının gücüne inanarak, hiç ertelemeden ilk fırsatta aşımızı olalım. Aşılamada mavi kategoriye bir an önce yükselerek, toplumsal bağışıklığımızı kazanalım" dedi.

Samsun'da vaka düşüşü devam ederken Vali Dağlı ise aşı vurgusu yaptı. Aşılamada rakamlar artarsa vakalarda aynı hızla düşmeye devam edeceğini ifade eden Vali Dağlı, "Korona virüs insidans haritasına göre, bazen yavaşlamakla birlikte uzunca bir süredir devam eden düşüş trendimizi bu hafta da sürdürerek, 100 bin kişide 23,97 ile en az vaka oranına sahip 25. il olduk. Korona virüse karşı en büyük gücümüz olan aşılamada rakamlar ne kadar hızlı artarsa, vaka sayılarımız da aynı hızla düşmeye devam edecek. Bu bağlamda, yaklaşan Kurban Bayramı'nı kapsayan 9 günlük süreci de yoğun bir aşılamayla geçirebilir, bayramlaşmalarda da maske ve mesafe kurallarını ihmal etmezsek, hem vaka sayıları hem de aşılamadaki hedeflerimize doğru büyük bir adım atmış oluruz. Lütfen, aşının gücüne inanarak, hiç ertelemeden ilk fırsatta aşımızı olalım. Aşılamada mavi kategoriye bir an önce yükselerek, toplumsal bağışıklığımızı kazanalım" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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