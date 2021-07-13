Samsun'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, caddede yürürken şüpheli hareketler sergilediği gerekçesiyle durdurdukları S.A'nın üzerinde yaptıkları aramada 112 kapsül sentetik ecza hapı ile bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

S.A'nın ikametinde de arama yapan ekipler, 18 kapsül sentetik ecza hapı daha buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ersin Tatar Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Levent Yüksel Melisa Döngel Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Arda Turan Mustafa Er Şaban Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 17:44:56. #1.16#

title