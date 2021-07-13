Samsun'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, caddede yürürken şüpheli hareketler sergilediği gerekçesiyle durdurdukları S.A'nın üzerinde yaptıkları aramada 112 kapsül sentetik ecza hapı ile bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

S.A'nın ikametinde de arama yapan ekipler, 18 kapsül sentetik ecza hapı daha buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek