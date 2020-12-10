Samsun'da uzaktan eğitime devam eden öğrenciler klip hazırladı
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Samsun'da uzaktan eğitime devam eden öğrenciler klip hazırladı

10.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:44
Samsun'da uzaktan eğitime devam eden öğrenciler klip hazırladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören Samsun Anadolu Lisesi öğrencileri, klip hazırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören Samsun Anadolu Lisesi öğrencileri, klip hazırladı.

Ülke genelinde Kovid-19 salgınından dolayı okulların tatil edilmesiyle Samsun Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de uzaktan eğitimlere devam ediyor.

Müzik öğretmeni Emrah Küçükcanbaz ve öğrencileri, video klip hazırladı.

Klipte, evlerinden ney, keman, piyano gibi enstrüman çalan öğrenciler, çeşitli şarkıları seslendirdi.

Sosyal medyadan paylaşılan klip beğeni topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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