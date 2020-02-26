Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

26.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:06
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

'un ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Hançerli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen Erkan S'nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 483 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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