Samsun'da Uyuşturucuyla Yakalanan Genç Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen Enver A.'yı (24) İlkadım ilçesi cedit Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Enver A.'nın üzerinde yapılan aramada 2 adet uyuşturucu niteliği bulunan hap ile 1 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Polisteki sorgusu tamamlanan Enver A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN