Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi serbest bırakıldı
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Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi serbest bırakıldı

29.10.2020 19:21 | Son Güncelleme: 29.10.2020 19:25
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi serbest bırakıldı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu kokainle yakalanan 3 kişiden 1'i savcı tarafından, 2'si ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu kokainle yakalanan 3 kişiden 1'i savcı tarafından, 2'si ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ö. isimli şahsın müşterek hareket ettiği şahıslarla birlikte Ankara'dan zaman zaman Samsun'da faaliyet gösteren eğlence mekanlarında irtibatlı oldukları şahıslara kokain maddesi getirdiği bilgisinin edinilmesi üzerine yaptıkları takip ve çalışmada, Ankara'dan Samsun'a gelen şahısların araçlarını takibe aldı. Narkotik polisi otomobilden yere bir şey atıldığını tespit edildi. Narkotik ekipleri otomobilden atılan poşette 23,95 gram taş kokain maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili otomobil takip sonucu durdurularak içinde bulunan H.Ö. (40), S.Ü. (40) ve E.A. (18) gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren E.A. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.Ö. ve S.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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