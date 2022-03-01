Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da polise yapılan ihbar sonucu uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da polise yapılan ihbar sonucu uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polise uyuşturucu satışı yapıldığına dair yapılan ihbar sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili E.P.(31) ve E.İ.'yi (38) yakalayarak gözaltına altına aldı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların üzerilerinde ve içinde bulundukları araçta yapılan aramada 33,88 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan E.P. ve E.İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren E.P. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren E.İ. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, İlkadım, Samsun, Fatih, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title