Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın ilk 6 ayında 2 bin 772 kişi yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yılın ilk 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 2 bin 772 kişinin yakalandığı bildirildi.

Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yılın ilk 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 2 bin 772 kişinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede başta valilik olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görevler düştüğü belirtildi.

Samsun'da operasyon ve denetimler gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "İlimizde yürütülen operasyon ve denetimlerde 2021 yılının ilk 6 ayında 234'ü kullanıcı, 428'i satıcı olmak üzere 2 bin 772 kişi yakalanmış, esrar, bonzai ve ecstasy başta olmak üzere çeşitli ağırlık ve adetlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından metruk binaların tespiti, yıkımı ya da restorasyonu konusunda çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, tüm eğitim bölgeleri için İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri ile İl ve İlçe Emniyet müdürlükleri iş birliğiyle eğitim kurumları ve çevrelerinin denetlendiği kaydedildi.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve YEŞİLAY Cemiyeti Samsun Şubesi ile gerekli çalıştaylar, eğitim ve faaliyetler gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, uyuşturucu ile mücadeleye tüm kurumlarla birlikte kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

Kurum personellerine yüz yüze veya çevrim içi farkındalık eğitimleri verildiğine dikkati çeken Dağlı, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin korunması için her türlü kolluk tedbirlerimizin yanı sıra ailelerin ve gençlerin konuyla ilgili eğitim almalarını ve bilinçlenmelerini de çok önemsiyoruz. Ayrıca uyuşturucu kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılmasını da mücadelenin vazgeçilmez unsurları olarak görüyoruz. Bu konuda kapsamlı ve sonuç odaklı çalışmalarımızı kesintisiz şekilde azimle devam ettiriyoruz."

Dağlı, uyuşturucu kullanan kişilerin Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi ve Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezine başvurabileceklerini belirterek, bu konuda danışmanlık hizmeti almak isteyenlerin de 7 gün 24 saat hizmet veren "Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı" ile 115 YEDAM Danışma Hattı'nı arayabileceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek