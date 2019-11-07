Samsun'da uyuşturucudan hapis cezası bulunan 3 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucudan hapis cezası bulunan 3 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan haklarında çeşitli hapis cezaları bulunan 3 kişi polis tarafından yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

07.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:41
Samsun'da uyuşturucudan hapis cezası bulunan 3 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan haklarında çeşitli hapis cezaları bulunan 3 kişi polis tarafından yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarından 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.T., 1 yıl 8'er ay hapis cezaları bulunan D.M. ve O.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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