Samsun'da uyuşturucudan adliyeye sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişiden 1'i savcı tarafından, 2'si de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişiden 1'i savcı tarafından, 2'si de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan O.A., H.G. ve E.U.'yu takibe aldı. Polis zanlıları Canik ilçesi Yeni Mahalle'de araç içerisinde yakaladı. Şüpheli şahıslardan 336 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 730 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi uyuşturucu ticaretinden bugün Samsun Adliyesi'ne çıkarıldı. E.U. savcıya ifade verdikten salıverilirken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.A. ile H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı