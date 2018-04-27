Samsun'da Uyuşturucudan 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Uyuşturucudan 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Uyuşturucudan 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si yaşı küçük 4 kişi ifadeleri alınıp savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 5 kişi ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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