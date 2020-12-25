Samsun'da uyuşturucudan 4 kişi adliyede
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Samsun'da uyuşturucudan 4 kişi adliyede

25.12.2020 12:54 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:59
Samsun'da uyuşturucudan 4 kişi adliyede

Samsun'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah sokak satıcılarına yönelik il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda paketler halinde 8,66 gram bonzai, 9,49 gram metamfetamin maddesi ve 204 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, U.B., H.T., E.K. ve M.D.D. sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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