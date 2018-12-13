Samsun'da Uyuşturucudan 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucudan 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da Uyuşturucudan 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinin Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada satışa hazır 26 paket halinde toplam 37,61 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan S.A. ve M.K.'yi gözaltına aldı.

Soruşturma devamında şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 87 adet 9 milimetre çapında dolu tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet dolu kurusıkı fişeği, 2 adet hassas terazi, satışa hazır 26 paket halinde toplam 36,91 gram esrar, 79 adet uyuşturucu madde paketlemek için hazırlanmış kağıt parçaları, 3 paket halinde toplam 755 gram esrar, 0,22 gram bonzai, 3 paket halinde toplam 12,52 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan S.A. ve M.K., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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