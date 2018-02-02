Samsun'da Uyuşturucudan 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 6 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik 2 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemiş, İlkadım ilçesinde çok sayıda adrese yapılan baskında 1'i kadın 6 kişiyi gözaltına almıştı. Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 229 adet mermi, bir miktar bonzai ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirilmişti. Söz konusu operasyon kapsamında ara yakalamalarda ise bonzai, kokain ve ecstasy uyuşturucu hap elde edilmişti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 6 kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.A. ve M.A. "uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1'i kadın 4 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN